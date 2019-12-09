Сотрудничество региона и Республики Корея обсудили Александр Моор и Ким Донг Джо

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

Правительство тюменского региона уделяет большое внимание не только развитию промышленного потенциала, но и реализации научно-образовательных, медицинских, культурных проектов.

Об этом заявил губернатор Александр Моор на встрече с представителями корейской делегации во главе с министром-советником, генеральным консулом посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо.

Александр Моор напомнил, что в январе 2019 года было заключено четыре соглашения о сотрудничестве: с клиникой "Северанс", Университетом иностранных языков Хангук, Институтом КАИСТ, Junglim Architecture Co. Ltd. по реализации проекта по проектированию и строительству Выставочного центра в Тюмени. С клиниками "Северанс" и "Бундан" есть договоренности по организации подготовки медицинских специалистов, внедрению в тюменских медицинских учреждениях передовых корейских технологий.

"У нас есть большой интерес к компаниям из медицинской сферы, надеемся на реализацию намеченных совместных проектов. Сегодня взаимодействие Тюменской области с Республикой Корея в гуманитарной и экономической сферах заметно активизировалось", – отметил губернатор и высказал предложение провести в 2020 году совместную российско-корейскую выставку с участием корейских компаний.

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

"Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея. Корейским партнерам мы готовы предложить проекты в нефтехимической промышленности – производстве и переработке полипропилена, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, сферах образования и здравоохранения, в развитии туризма и гостиничного дела", – подчеркнул губернатор.

Министр-советник, генеральный консул посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо поблагодарил Александра Моора за встречу и отметил высокие позиции Тюмени в рейтинге городов по качеству жизни.

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

"Я первый раз посещаю Тюмень. Видно, что город благоустроенный, чувствуется теплая атмосфера", – сказал он, и добавил, что Тюменская область стала ключевым партнером для Южной Кореи, в том числе благодаря единственному в России почетному консулу Республики Корея в Тюмени.

"В последнее время восстанавливается объем совместной торговли, есть большой потенциал для развития. В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией. По случаю этой даты планируется провести юбилейные мероприятия в двух городах: Москве и Тюмени", – рассказал министр-советник, генеральный консул Посольства Республики Корея в Российской Федерации Ким Донг Джо.

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

По данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея за 2018 год увеличился в 7,5 раз и составил 174799,06 тыс. долл. США, в том числе экспорт составил – 4908,02 тыс. долл. США, импорт – 169891,04 тыс. долл. США. По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот – 143 921,8 тыс. долл. США, из которых экспорт – 608,57 тыс. долл. США, импорт – 143 313,23 тыс. долл. США. Тюменская область поставляет в Республику Корея нефть и нефтепродукты, древесину и изделия из нее. В структуре импорта основная доля приходится на котлы, оборудование, механические устройства, изделия из черных металлов.