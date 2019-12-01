Участники проекта "Бабушкин workout" встретятся с кардиологом

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение"

Участникам проекта "Бабушкин workout" прочтут лекции о здоровом образе жизни в Тюменском кардиологическом научном центре (ул. Мельникайте, 111) 13 и 18 декабря в 13 часов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

На занятиях партнер и наставник проекта – сотрудник Тюменского кардиоцентра, врач-кардиолог первой категории, лаборант-исследователь Анастасия Такканд – расскажет активистам старшего поколения, как вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы правильного питания, верно оценивать сигналы своего организма и вовремя обращаться к врачу.

"Мы рады, что лекции проведет профессиональный врач. Очень важно, чтобы специалист смог грамотно и доступно рассказать о здоровом образе жизни и вдохновить участников проекта бережно относиться к своему организму и в целом быть внимательнее к своему здоровью", – отмечают организаторы.

Кроме теоретической части, собравшихся ждет и практика: спортинструктор 55+ Марина Доровских – один из наставников – проведет занятие по пилатесу. Это направление безопасных и в то же время эффективных тренировок, сочетающих в себе элементы йоги, гимнастики и фитнеса.

Напомним, что главная цель проекта – привлечь граждан старшего поколения к активному образу жизни, обучить их новым workout-направлениям и создать команду серебряных волонтеров в области физической культуры. Добровольцы, которые пройдут обучающие курсы в рамках проекта, смогут самостоятельно проводить тренировки и организовывать интересный досуг для всех возрастных групп.

Записаться и получить более подробную информацию можно по телефону (3452) 30-39-59, интернет-сайт www.stp-to.ru.