Сергей Сарычев: противодействие экстремизму - общая задача власти и общества

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев провел заседание областной межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, силовых структур, регионального правительства, общественных и религиозных организаций, в режиме видеоконференцсвязи - руководители муниципальных образований.

Открывая совещание, вице-губернатор отметил, что работа по противодействию экстремизму и обеспечению стабильности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях в регионе должна быть целенаправленной, системной и непрерывной.

"Противодействие экстремизму и обеспечение стабильности в межнациональных и межконфессиональных взаимоотношениях - одна из наиболее приоритетных задач не только для региональных органов власти и правоохранительных органов. В этой работе должны активно участвовать институты гражданского общества, лидеры национальных объединений, священнослужители, граждане", - подчеркнул он.

Итоги проведенных в Тюменской области социологических исследований представил председатель областного комитета по делам национальностей Владислав Чернов. Он отметил, что в сфере межнациональных и межконфессиональных взаимоотношений в регионе по-прежнему сохраняется доброжелательная и стабильная атмосфера.

"Результаты соцопросов показывают, что большинство населения региона удовлетворено уровнем межнациональных и межрелигиозных взаимоотношений. По этому показателю Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном округе", - отметил он.

Профилактическая работа для укрепления гражданской солидарности и недопущения распространения в обществе радикальных и экстремистских идей проводится через диалог с лидерами общественного мнения, руководителями национальных и религиозных сообществ.

"Для этого, в частности, реализуются многоступенчатые образовательные программы, которыми охвачены все мусульманские религиозные организации региона. Эта работа дает позитивный эффект", - рассказал Владислав Чернов.

В Тюменской области складывается непростая, но стабильная, контролируемая и прогнозируемая оперативная обстановка в сфере противодействия экстремизму. Об этом рассказали начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев и врио начальника областного УМВД РФ Валерий Суворов.

"В сфере противодействия экстремизму налажено прочное и конструктивное взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти", - подчеркнул Валерий Суворов.

С начала 2019 года в регионе зарегистрировали 10 преступлений террористического характера, арестовали 12 человек. По линии экстремизма преступлений не зарегистрировано. При этом сотрудники полиции выявили 13 административных правонарушений экстремистской направленности. Виновных привлекли к ответственности.

О работе по профилактике экстремизма в студенческой среде и противодействию вовлечению молодежи в деятельность деструктивных субкультур доложили директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер и председатель регионального Совета ректоров высших учебных заведений Валерий Фальков.

Руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Оксана Шевченко рассказала о результатах деятельности по противодействию экстремистским проявлениям в региональном сегменте сети Интернет.

В ходе заседания члены комиссии обсудили существующую проблематику в связи с прибытием мигрантов в Тюменскую область. В частности, выявлены случаи распространения экстремистской литературы, а также осуществления незаконной миссионерской деятельности прибывшими в регион иностранцами, которые под прикрытием трудовой либо студенческой визы ведут такую работу.

Сергей Сарычев отметил, что опыт создания в Тюмени и Тобольске молодежных мультицентров необходимо использовать во всех городах и районах Тюменской области. Также в муниципалитетах должны появиться подразделения молодежного общественного киберпатруля.

"Сохранение межнационального и межконфессионального мира и дружбы, противодействие экстремистским настроениям, деструктивным субкультурам и политическим течениям, особенно в среде молодежи, наша общая, очень важная цель. Равнодушных в этом деле быть не должно", - подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко