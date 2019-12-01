За подготовкой к Новому году в Голышмановском округе следят пожарные инспекторы

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

68 % объектов, задействованных в проведении новогодних праздников, проверили сотрудники пожарного надзора. Проинструктировано более двух тысяч человек, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей на территории Аромашевского, Бердюжского районов и Голышмановского округа задействовано 99 объектов, из них 42 объекта образования, 57 объектов культуры. В них будет организовано дежурство личного состава сотрудников надзорной деятельности.

При проверках особое внимание уделяется работе систем автоматической противопожарной защиты, исправности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, обследуются пути эвакуации на предмет загромождений, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, проверяются знания и действия персонала в случае возникновения пожара, учебно-тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий при пожаре.

Помимо этого сотрудники МЧС разъясняют основные требования и правила, как и где необходимо устанавливать елку, какую гирлянду можно использовать, какими игрушками украшать главный символ Нового года.