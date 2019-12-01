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Чиновники сыграют в волейбол

Спорт, 11:41 13 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по волейболу состоятся в рамках XXI городской спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тюмени 14 декабря, начало - в 9 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, первая группа будет вести борьбу за медали в МСЦ "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37). Вторая группа сыграет в СОШ № 94 (проезд Солнечный, 24).

Напомним, XXI спартакиада стартовала 16 февраля 2019 года. В нее вошли такие виды испытаний, как: лыжные гонки, хоккей в валенках, пулевая стрельба, настольных теннис, шахматы, легкая атлетика, мини-футбол, легкоатлетический кросс, плавание, баскетбол, силовая гимнастика.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится в 2020 году.

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