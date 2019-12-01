Реабилитационные товары и услуги представили на выставке "ВозМОЖНОсти" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

45 учреждений социальной сферы, коммерческих и некоммерческих организаций из Тюмени, Москвы и Сургута представили свои товары и методики реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья на специализированном форуме-выставке "ВозМОЖНОсти", который прошел в Тюмени 12 декабря.

Как рассказала представитель организаторов, директор областного центра реабилитации инвалидов Лилия Нуримухаметова, учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, общественные и некоммерческие организации, которые постоянно оказывают услуги людям с инвалидностью, презентовали свои программы реабилитации. По ее словам, в семи областных базовых реабилитационных центрах региона ежегодно обслуживаются более семи тысяч жителей. Всего в 48 организациях социального обслуживания реабилитацию проходят ежегодно более 20 тыс. человек. Первая региональная специализированная выставка дала возможность ознакомиться с лучшими услугами и передовыми технологиями более 600 гостям, приехавшим из муниципалитетов юга Тюменской области.

Одной из представленных современных технологий авиакосмической медицины стал аппарат "Корвит", который пользуется популярностью у пациентов областного центра реабилитации инвалидов. Как рассказал заведующий отделением медико-социальной реабилитации Евгений Редькин, имитатор подошвенной нагрузки, который используется космонавтами, был закуплен в Центр на средства гранта. "Четыре таких аппарата в нашем центре постоянно используются. Их часто называют космическими ботинками, и они очень нравятся детям. Они необходимы людям, страдающим любыми формами ДЦП, для восстановления навыков ходьбы, например, после нарушения мозгового кровообращения или травм нижних конечностей", - рассказал специалист.

Федеральную программу нейрореабилитации "ExoAtlet", реализуемую совместно с Томским медицинским университетом, представила медико-санитарная часть "Нефтяник". Девушка, шагающая возле экспозиций с помощью экзоскелета, привлекала внимание других гостей форума. Тюменка Мария Леонтьева 13 лет передвигалась на инвалидной коляске, сейчас она проходит уже второй курс реабилитации с использованием экзоскелета. "Курс состоит из 22 занятий, каждый длится около часа. Ходьба в экзоскелете включила те мышцы, которые совсем не работали. Сейчас я уже передвигаюсь на ходунках, радует, что левая нога, которая еще недавно лишь подтягивалась за правой, тоже шагает", - поделилась участница форума.

Как сообщил руководитель программы, врач-нейрохирург Юрий Геркул, Мария стала одной из 30 пациентов, вошедших в программу апробации аппарата, разработанного в центре "Сколково". "Это многоцентровое исследование, в котором участвуют шесть российских клиник. Всего по стране за время действия программы в этом году ее участниками стали около 300 людей с инвалидностью. В нашей области курсы занятий в экзоскелете прошли 40 тюменцев, 30 из них - за счет средств федерального бюджета. Аппарат ориентирован на людей, которым необходимо реабилитировать или протезировать функцию ног. Есть те, у кого она не восстановима, и для них это один из вариантов социализации. Мы хотим после успешной клинической апробации ввести экзоскелет в программу индивидуальной реабилитации, чтобы каждый мог получать ее бесплатно", - рассказал нейрохирург.

Ирина Кургузова