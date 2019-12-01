О господдержке семьям с детьми рассказал Минтруд РФ

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Минтруд России сообщил, какие изменения в законодательстве, определяющем меры поддержки семьям с детьми, произойдут с 1 января 2020 года.

"Российская газета" поясняет: в последние годы наблюдается снижение числа женщин, находящихся в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 1940-е и 1990-е годы.

Выплата ежемесячных пособий на первого, второго, третьего и последующих детей, льготная ипотека для семей с детьми, строительство детских садов для детей до трех лет и другие федеральные меры стимулирования рождаемости введены с 2019 года: они входят в национальный проект "Демография". Действующие демографические меры постоянно пересматриваются и расширяются. В 2019 году были приняты следующие ключевые решения:

1. Увеличивается срок, в течение которого семья (мать или отец, либо усыновитель) получает ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. С 1 января 2020 года это пособие будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится три года лет (сейчас до полутора лет).

2. Меняются правила определения права на получение этого пособия: сейчас семья его получает, если среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. С нового года порог увеличивается до двух прожиточных минимумов, утвержденных в регионе проживания семьи.

3. Расширяется число регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Данная мера поддержки будет софинансироваться во всех без исключения регионах Сибирского и Уральского федеральных округов.

4. В законодательстве предусмотрена возможность при рождении третьего ребенка частично погашать ипотеку средствами федерального бюджета в размере 450 тыс. рублей.

5. С 2020 года на одну тысячу рублей увеличивается стоимость родового сертификата. Эта сумма предусмотрена для оплаты психологической помощи женщинам, направленной на снижение числа абортов.

Напомним также, что накануне депутаты Тюменской областной думы единогласно приняли закон о выплате регионального материнского капитала при рождении первого ребенка.

"Проанализировав используемые в Тюменской области меры по поддержке многодетных семей и стимулированию рождаемости, мы пришли к выводу о необходимости выплаты регионального материнского капитала при рождении первого ребенка. Кроме того, увеличена сумма материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего или последующих малышей. Об этом я заявил в своем ежегодном послании депутатам областной думы. Считаю, что это значимое решение. Судя по отзывам в средствах массовой информации и социальных сетях, его поддерживают все жители региона. Сегодня мы это решение оформили законодательно", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. С этого момента семьям, в которых родился первый ребенок, будет выплачиваться материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. Размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего или последующих детей, увеличится до 100 тыс. рублей.