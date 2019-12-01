Маткапитал на первенца получат семьи в Тюменской области

www.ya-roditel.ru www.ya-roditel.ru

Закон о выплате регионального материнского капитала при рождении первого ребенка единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на 37-м заседании 12 ноября.

"Проанализировав используемые в Тюменской области меры по поддержке многодетных семей и стимулированию рождаемости, мы пришли к выводу о необходимости выплаты регионального материнского капитала при рождении первого ребенка. Кроме того, увеличена сумма материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих малышей. Об этом я заявил в своем ежегодном послании депутатам областной думы. Считаю, что это значимое решение. Судя по отзывам в средствах массовой информации и социальных сетях, его поддерживают все жители региона. Сегодня мы это решение оформили законодательно", - отметил в беседе с журналистами губернатор Тюменской области Александр Моор.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. С этого момента семьям, в которых родился первый ребенок, будет выплачиваться материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. Размер материнского капитала, выплачиваемого при рождении третьего и последующих детей, увеличится до 100 тыс. рублей.

"На предыдущем заседании Тюменской областной думы депутаты внесли в областной бюджет на 2020 год и два последующих года поправки, необходимые для выплат регионального материнского капитала", - напомнил спикер регионального законодательного собрания Сергей Корепанов.

По мнению председателя облдумы, единодушие народных избранников при принятии законов о выплате регионального материнского капитала при рождении первого ребенка и увеличение суммы поддержки при рождении третьего и последующих детей - свидетельство конструктивного взаимодействия между всеми парламентскими фракциями и правительством Тюменской области.

Евгений Бабенко