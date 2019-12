Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

| Фото: kinoart.ru | Фото: kinoart.ru

Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса", а также фильм "Дылда" Кантемира Балагова включены в шорт-лист претендентов на премию "Оскар", сообщает РИА Новости.

В шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм", помимо российского мультфильма, вошли еще девять претендентов на золотую статуэтку - картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).

Фильм Дылда в категории "Лучший иностранный художественный фильм" поборется за "Оскар" с картиной чешского режиссера Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица" (The Painted Bird), фильмом "Правда и справедливость" (Truth and Justice) эстонского режиссера Танела Тоома, "Отверженными" (Les Misérables) французского режиссера Ладжа Ли, венгерским фильмом "Те, кто остался" (Those Who Remained), кинокартиной режиссеров из Северной Македонии "Страна меда" (Honeyland), польским фильмом "Тело Христово" (Corpus Christi), сенегальской картиной "Атлантика" (Atlantics), фильмом южнокорейского режиссера "Паразиты" (Parasite), а также картиной испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Pain and Glory).

Список номинантов станет известен 13 января. Вручение награды победителям пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.