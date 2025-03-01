Александр Моор побывал на месте разрушенного дома в Тобольске

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

На месте разрушенного после взрыва газовоздушной смеси дома в Тобольске побывал губернатор Тюменской области Александр Моор 13 марта. Он оценил размер ущерба и дал поручения по оказанию помощи пострадавшим.

"Осмотрели с главой Тобольска Петром Вагиным место вчерашнего происшествия. В результате ЧП частный дом оказался разрушен полностью. К сожалению, пострадали жильцы — женщина и ребенок. Они сейчас находятся в больнице, за их жизнь и здоровье борются врачи", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Ударной волной и частями разрушенного дома выбило стекла в соседних зданиях, их временно заменили пленкой и фанерой. Тепловой контур уже восстановлен. Также повреждения получили припаркованные легковые машины.

Специально созданная комиссия оценивает полученный ущерб. Сотрудники МЧС демонтируют конструкции разрушенного дома.

"Поговорил с местными жителями. Помощь и поддержка будет оказана всем нуждающимся. Работа по восстановлению уже ведется", - подчеркнул Александр Моор.