В Тюменской области растет уровень удовлетворенности населения услугами ЖКХ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 % жителей Тюменской области удовлетворены сферой жилищно-коммунального хозяйства. Это показали разные опросы и замеры общественного мнения.

Об этом сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время торжественного мероприятия "ЖКХ – на благо людей, города, всей страны" ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Тюмени 13 марта.

"Более 40 тысяч человек в 600 разно форматных компаниях трудятся в отрасли ЖКХ Тюменской области. Объемы инвестиций в отрасль постоянно растут. Более 42 миллиардов рублей находится в обороте сроком на 10 лет в рамках концессионных соглашений. Теплоснабжающие, электросетевые, водоснабжающие компании региона ежегодно вкладывают в развитие более 6 миллиардов рублей. Наша задача – минимизировать аварийные отключения ресурсов. По разным видам коммунальных ресурсов удалось снизить этот показатель на 20 процентов: с 30 до 10 процентов", - отметил Тегенцев.

Специалисты отрасли заняты обслуживанием 10 тыс. км тепло - и водоснабжения. В эксплуатации находятся 6 тыс. км газовых сетей, более 36 тыс. км – электросетей.

Приоритеты развития отрасли ЖКХ Тюменской области определены из параметров нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Это программы по обеспечению населения чистой питьевой водой, газификация сел, заключение концессионных соглашений с муниципалитетами.

"На сегодня 15 муниципалитетов находятся в детальной проработке концессионных соглашений. Продолжим работу по обеспечению надежности электросетевого комплекса, в первую очередь Тюменской агломерации, в садоводческих товариществах, в ИЖС. Ведем работу по газификации. Сегодня на региональном штабе обсуждали эту программу. Наш потенциал - более 34 тысяч домовладений и 95 СНТ – это до 2028 года", - рассказал директор регионального департамента ЖКХ.

На торжестве накануне Дня работников ЖКХ Семен Тегенцев вручил благодарности пятерым сотрудникам ООО "Тюмень Водоканал" и СУЭНКО. Среди награжденных начальник смены центральной диспетчерской службы Ирина Черкашина. Она 33 года трудится в компании. Последние 19 лет направляет бригады на решение вопросов по поступившим от абонентов заявкам, контролирует систему управления водозаборами, канализационными и водонасосными станциями.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Работа у нас очень интересная и ответственная, ведь ошибка диспетчера может сказаться на водоснабжении всей Тюменской агломерации. Мы видим на экране всю жизнь водоканала: показатели давления в водопроводах, насосное оборудование на КНС и ВНС, автомобили, бригады и управляем процессами в реальном времени", - пояснила Ирина Черкашина.

Почетные грамоты и благодарственные письма работники сферы также получили из рук главы Тюмени Максима Афанасьева и городского депутатского корпуса.

Анжела Лебедева