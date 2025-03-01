  • 13 марта 202513.03.2025четверг
  • USD86,6204
    EUR93,9710
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области растет уровень удовлетворенности населения услугами ЖКХ

Экономика, 19:11 13 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 80 % жителей Тюменской области удовлетворены сферой жилищно-коммунального хозяйства. Это показали разные опросы и замеры общественного мнения.

Об этом сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время торжественного мероприятия "ЖКХ – на благо людей, города, всей страны" ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Тюмени 13 марта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Более 40 тысяч человек в 600 разно форматных компаниях трудятся в отрасли ЖКХ Тюменской области. Объемы инвестиций в отрасль постоянно растут. Более 42 миллиардов рублей находится в обороте сроком на 10 лет в рамках концессионных соглашений. Теплоснабжающие, электросетевые, водоснабжающие компании региона ежегодно вкладывают в развитие более 6 миллиардов рублей. Наша задача – минимизировать аварийные отключения ресурсов. По разным видам коммунальных ресурсов удалось снизить этот показатель на 20 процентов: с 30 до 10 процентов", - отметил Тегенцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Специалисты отрасли заняты обслуживанием 10 тыс. км тепло - и водоснабжения. В эксплуатации находятся 6 тыс. км газовых сетей, более 36 тыс. км – электросетей.

Приоритеты развития отрасли ЖКХ Тюменской области определены из параметров нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Это программы по обеспечению населения чистой питьевой водой, газификация сел, заключение концессионных соглашений с муниципалитетами.

"На сегодня 15 муниципалитетов находятся в детальной проработке концессионных соглашений. Продолжим работу по обеспечению надежности электросетевого комплекса, в первую очередь Тюменской агломерации, в садоводческих товариществах, в ИЖС. Ведем работу по газификации. Сегодня на региональном штабе обсуждали эту программу. Наш потенциал - более 34 тысяч домовладений и 95 СНТ – это до 2028 года", - рассказал директор регионального департамента ЖКХ.

На торжестве накануне Дня работников ЖКХ Семен Тегенцев вручил благодарности пятерым сотрудникам ООО "Тюмень Водоканал" и СУЭНКО. Среди награжденных начальник смены центральной диспетчерской службы Ирина Черкашина. Она 33 года трудится в компании. Последние 19 лет направляет бригады на решение вопросов по поступившим от абонентов заявкам, контролирует систему управления водозаборами, канализационными и водонасосными станциями.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Работа у нас очень интересная и ответственная, ведь ошибка диспетчера может сказаться на водоснабжении всей Тюменской агломерации. Мы видим на экране всю жизнь водоканала: показатели давления в водопроводах, насосное оборудование на КНС и ВНС, автомобили, бригады и управляем процессами в реальном времени", - пояснила Ирина Черкашина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Почетные грамоты и благодарственные письма работники сферы также получили из рук главы Тюмени Максима Афанасьева и городского депутатского корпуса.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# департамент ЖКХ , национальный проект Инфраструктура для жизни , Семен Тегенцев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 13.03.2025СИБУР инвестировал в проект концертного зала Тобольска 140 млн рублей
19:11 13.03.2025В Тюменской области растет уровень удовлетворенности населения услугами ЖКХ
16:49 13.03.2025Более 53,7 млрд рублей составил оборот розничной торговли за январь
16:38 13.03.2025Более 25 тыс. тонн зерна и продуктов глубокой переработки экспортировали из Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора