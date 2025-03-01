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В Тюмени пройдет проектная сессия по организации событий марафона "Врата Сибири"

Общество, 10:46 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектная сессия по организации событий XXVI марафона "Врата Сибири" начнется в Тюменском агентстве развития креативных индустрий (ул. Володарского, 24) 17 марта в 13 часов.

По информации организаторов, марафон - это не только про бег. Это праздник для жителей и гостей города. К участию приглашают организаторов событий по направлениям: музыка, ремесло, туризм, гастрономия, спорт, театр и фотография.

Предварительная регистрация по ссылке.

Марафон "Врата Сибири" пройдет 28 сентября.

Дистанции: 42 метра, 250 метра, 500 метров, 1, 5, 10, 21,1, 42,2 километра.

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# креативные индустрии , марафон

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