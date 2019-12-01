Фестивали Тобольска и Ялуторовска претендуют на звание лучшего события года

| Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска | Фото: МАУК "Арт-вояж" Ялуторовска

Четыре событийных мероприятия Тобольска и одно Ялуторовска претендуют на звание лучшего события 2020 года, сообщает администрация Тобольска.

В конкурсе участвуют тобольские фестивали: "Абалакское поле", "Уха-Царица", "Наследники Ермака" и "Искер-Жыен" и региональный народный праздник "Ялуторовская масленица".

Всего на конкурс поступило более 2 тыс. заявок из 76 регионов России. С 16 по 21 декабря 2019 года на сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн- голосование. 20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса "Лучшее событие 2020 года".

Чтобы проголосовать необходимо зайти на сайт Национального календаря событий, найти нужное мероприятие и нажать кнопку "нравится" в специальном блоке под фотогалереей события.