Первый специальный инвестиционный контракт успешно реализован в Тюменской области

admtyumen.ru admtyumen.ru

Современный производственный комплекс торжественно открыли на Тюменском ремонтно-механическом заводе АО "Транснефть-Сибирь" губернатор Тюменской области Александр Моор, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Ввод в строй нового производственного комплекса - результат успешной реализации первого в Тюменской области и единственного в Уральском федеральном округе специального инвестиционного контракта (СПИК). Контракт был заключен между компанией "Транснефть", Минпромторгом и правительством региона в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума в 2017 году.

"История Тюменского ремонтно-механического завода компании "Транснефть-Сибирь" насчитывает более сорока лет. Мы обеспечиваем нефтетранспортные предприятия продукцией машиностроения, металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и магистральных нефтепроводов", - рассказал почетным гостям директор завода Сергей Миняйло.

Гордость завода - разработанное тюменскими конструкторами уникальное шасси-амфибия для экскаваторов. Его использование позволяет тяжелым строительным машинам перемещаться и эффективно действовать в условиях болотистой местности и на водоемах. Подобный экскаватор, предоставленный АО "Транснефть-Сибирь", использовался, в частности, для расчистки рек во время борьбы с сильным паводком в Ишиме в 2016 году.

Продукция предприятия поставляется в 61 регион России и в Республику Беларусь. Прорабатываются варианты развития экспорта в страны дальнего зарубежья.

Александр Моор, Николай Токарев и Василий Осьмаков осмотрели входящие в новый производственный комплекс цех сборки и подготовки и сварочный цех. В рамках реализации СПИК в новых цехах установлены 124 единицы современного оборудования, в том числе 14 станков с числовым программным управлением и 2 роботизированных сварочных комплекса.

"Ввод в строй нового производственного комплекса позволит увеличить ежегодный объем выпускаемой продукции с 1,9 миллиарда рублей до более чем 3 миллиардов рублей. В результате реализации специального инвестиционного контракта на предприятии создано 204 новых рабочих места. Дополнительные налоговые поступления в бюджет составят 338 миллионов рублей", - отметил генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

Общий объем инвестиций в проект составил более 2,9 млрд рублей. При этом в рамках СПИК с 2019 до 2025 года инвестору предоставляются налоговые льготы в объеме 289 млн рублей. В рамках реализации контракта правительство Тюменской области обеспечило капитальный ремонт ведущей к заводу автомобильной дороги. Административная поддержка, оказанная региональным правительством, позволила завершить строительство новых производственных цехов досрочно.

Александр Моор, Николай Токарев и Василий Осьмаков тепло поздравили коллектив предприятия с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей. Губернатор и президент ПАО "Транснефть" вручили 23 тюменским рабочим и инженерам региональные и корпоративные награды за добросовестный труд.

"Веденный сегодня в строй новый производственный комплекс - одна из основных промышленных площадок "Транснефти". Здесь будет производиться свыше 1 тысячи 800 наименований специализированной продукции. Это позволяет решить немало проблем. Ведь еще десять лет назад многие виды продукции, которые производит Тюменский ремонтно-механический завод, мы закупали за рубежом. Сегодня мы сделали еще один шаг к независимости от импорта и развитию экспорта", - подчеркнул Николай Токарев.

По словам Василия Осьмакова, в России в настоящее время реализуется 45 специальных инвестиционных контрактов. Их общая стоимость составляет боле 1 трлн рублей. В августе 2019 года в российское законодательство были внесены изменения, которые позволили сформировать механизм СПИК следующего поколения - еще более эффективный и комфортный для инвесторов и регионов. Этот механизм будет очень востребован, считает замглавы Минпромторга.

Специальный инвестиционный контракт - эффективный инструмент привлечения инвестиций в региональную экономику и создания комфортных условий для инвесторов, подчеркнул Александр Моор.

"Мы положительно оцениваем опыт реализации первого в регионе специального инвестиционного контракта. Компания "Транснефть" выполнила все условия СПИК. Надеюсь, что вместе с Минпромторгом мы и в дальнейшем будем использовать этот механизм для обеспечения притока инвестиций", - заявил губернатор Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко