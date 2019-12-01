В Тюмени проведут экспертизу дома, где произошел хлопок газа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключения о безопасности дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома № 10а по ул. Павла Шарова в Тюмени, в котором 7 декабря произошел хлопок газа, собственникам жилья в кратчайшие сроки предоставят "Тюменская домостроительная компания" и "Газпром Межрегионгаз Север".

Договоренность об этом была достигнута на встрече представителей региональных и городских органов власти с собственниками жилья 19 декабря.

Как рассказал заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр, участники встречи договорились о проведении независимой экспертизы. "Для определения экспертной организации мы еще раз встретимся с собственниками жилья 23 декабря. Дальнейшее будет зависеть от заключения экспертов. Если дом будет признан безопасным и пригодным к эксплуатации, люди смогут там жить", - прокомментировал он.

Жильцы дома также обсудили возможность предоставления льгот по ипотеке и компенсации расходов на временный найм жилья. Эти вопросы будут решать в индивидуальном порядке.

Напомним, инцидент в доме № 10а по ул. Павла Шарова унес жизни двух человек. Работник газовой службы погиб на месте происшествия. Один из жильцов дома в результате полученных травм скончался в больнице. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

От хлопка газа пострадали квартиры в первом подъезде дома. Руководитель "Тюменской домостроительной компании" Николай Щепелин сообщил, что ремонтные работы планируется завершить до 30 декабря.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение об оказании материальной помощи семье погибшего и всем пострадавшим в результате инцидента.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко