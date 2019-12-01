ТДСК назвала виновника в хлопке газа в жилом доме в Тюмени

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Причиной хлопка газа в жилом доме по ул. Шарова, в результате которого погиб один человек и пострадали трое, стала халатность при проведении работ сотрудниками компании "Сибагроинтер". С таким заявлением выступил генеральный директор Тюменской домостроительной компании Николай Щепелин на пресс-конференции в Тюмени 11 декабря.

По его словам, при прокладке кабеля, выполняя прокол, специалисты задели и порвали газопровод, который шел к дому №10а. В результате газ через грунт попал в проходившую рядом канализацию, а уже через нее - в дом. Николай Щепелин подчеркнул, что "Сибагроинтер" не согласовывали проведение работ ни с управой Восточного округа, ни с газовиками.

В пресс-службе "Газпром межрегионгаз Север" корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пояснили, что никаких письменных запросов о согласовании в тюменский филиал от компании "Сибагроинтер" не поступало, соответственно и никаких согласований на проведение работ "Газпром межрегионгаз Север" не давал.

Генеральный директор ТДСК сообщил, что после завершения восстановительных работ по дому, пострадавшему от хлопка и прилегающей территории, нарушенной во время обследования газопровода, застройщик намерен выставить счет виновнику происшествия. По предварительной оценке, сумма составит в пределах 10 млн рублей. Привести здание в порядок планируют до конца 2019 года.

Старший инспектор Следственного управления СК РФ по Тюменской области Наталья Смирнова подчеркнула, что виновника происшествия может признать только суд.

"Ход расследования не комментируем в интересах следствия. В установленный законом двухмесячный срок выйдет вся информация по итогам следствия на данном объекте", - сообщила она.

Дарья Казакова