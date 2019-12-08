В Тюмени устраняют последствия в доме, где был хлопок газа

фото администрации Тюмени фото администрации Тюмени

В Тюмени в доме на ул. Павла Шарова,10а, где произошел хлопок газа, устраняют последствия. Всестороннюю помощь и поддержку получают жители: им предложено бесплатно разместиться в гостинице "Колос", также предусмотрены социальные выплаты из средств городского бюджета.

В настоящее время в лечебных учреждениях Тюмени находятся три человека. Двое пациентов по-прежнему в реанимации ожогового отделения ОКБ № 1, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще одну пострадавшую госпитализировали в ОКБ № 2 для наблюдения – у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 7 декабря около 18 часов в четырехэтажном многоквартирнике произошел хлопок бытового газа – погиб один человек. Специалисты "Газпром межрегионгаз Север" назвали предварительную причину: сторонняя организация, проводя бурение, повредила газопровод среднего давления рядом с жилым домом, по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома на ул. Павла Шарова,10а. Прибывшая по заявке бригада аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение Север" пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте. Второй сотрудник - мастер АСС, несмотря на полученные травмы, оказал помощь в эвакуации пенсионеров - жителей данной квартиры.

Сейчас дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, находится под охраной УМВД. Жители временно разместились в других помещениях. План по восстановлению жизнеобеспечения многоквартирного дома утвердили во время выездного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 8 декабря.

Как рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина, были приняты следующие решения: до 12 декабря АО "Газпром газораспределение Север" должно обеспечить восстановление газоснабжения многоквартирного дома, до 9 декабря управляющая компания "Дуэт" совместно с "Тюменской домостроительной компанией" проведут обследование строительных конструкций дома и представят заключение в КЧС. Также этим организациям до 10 декабря необходимо обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома и предоставить план восстановления общего имущества дома.

Компания – застройщик ТДСК - заявила о готовности восстановить поврежденные фасады, подъезд и тепловой контур этого многоквартирного дома. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТДСК Дмитрий Антипов.

"Дом сдан в эксплуатацию, юридически мы, как застройщик, не несем ответственность, но это наш дом и своих клиентов мы не бросим: восстановим поврежденные фасады, подъезд и контур. Пока нас в дом не пускают, работает следственный комитет, после выяснения всех причин начнем все работы", - пояснил он.

Напомним, что ситуация с выяснением причин, восстановлением жилого дома и оказанием помощи жильцам находится под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.