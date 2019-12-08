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Трое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени остаются в больницах

Происшествия, 14:07 08 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени остаются в больницах города, сообщает областной департамент здравоохранения.

Двое пациентов по-прежнему находятся в реанимации ожогового отделения ОКБ №1, их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще одну пострадавшую госпитализировали в ОКБ №2 для наблюдения – у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Возгорание газа в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на ул. Павла Шарова, 10а произошло вечером 7 декабря. В результате происшествия погиб один сотрудник газовой службы, пострадали два жильца квартиры и два газовщика.

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# больницы , хлопок газа

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