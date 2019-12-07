Очевидцы происшествия на улице Павла Шарова рассказывают об эвакуации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

После второго хлопка стало выносить окна и пошла черная гарь. Мы собрались в течение пяти минут и вышли на улицу.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила жительница третьего этажа дома на ул. Павла Шарова, 10а Тюмени Татьяна.

"Едкий, черный дым мешал выйти. Мы с 12-летним ребенком пробежали через лестничный пролет. Страшно было, потому что дышать было тяжело. Пострадали две квартиры на первом этаже. Сразу не сообразили, что нужно взять с собой документы и теплые вещи", - говорит она.

По словам женщины, пожарные машины прибыли оперативно, спасатели огородили территорию, стали проводить работы. Скорая помощь тоже прибыла быстро.

"Нас предупредили, что в квартирах жить небезопасно, потому что пока не ясно, как отреагируют перекрытия на взрыв. Мы в нашей квартире жили всего месяц. Дом новый, сдан в прошлом году", - рассказала Татьяна.

Напомним, хлопок газа произошел в 17 часов 40 минут. На месте происшествия работают следователи, полицейские, сотрудники газовой службы.

Ситуацию с возгоранием газа в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме в Тюмени взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

Анжела Лебедева