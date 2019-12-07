Угрозы обрушения жилого дома в Тюмени, где произошел хлопок газа, нет

| Фото: управление МЧС Тюменской области | Фото: управление МЧС Тюменской области

Угрозы обрушения многоквартирного дома на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени, где ранее был зафиксирован хлопок газа, нет. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТДСК Дмитрий Антипов.

"По итогам визуального обследования здания было установлено, что хлопок произошел на первом этаже в первом подъезде, всего в доме два подъезда. Сейчас мы вместе со следственной группой, в которую вошли представители МЧС, следственного комитета, прокуратуры, находимся на месте. Угрозы разрушения здания нет", - пояснил он.

В настоящее время работа следственной группы продолжается.

Напомним, что сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в Тюмени на ул. Павла Шарова, 10а поступило на пульт МЧС в 17 часов 40 минут 7 декабря. Полностью пожар был ликвидирован в 18 часов 3 минуты. К тушению пожара привлекались 35 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС - 25 человек и семь единиц техники