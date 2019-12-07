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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от хлопка газа в многоквартирнике Тюмени

Происшествия, 20:08 07 декабря 2019

Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Пострадавшие от хлопка газа в четырехэтажном жилом доме в Тюмени доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Вызов на ул. Шарова 10а поступил в 17 часов 39 минут, бригада скорой помощи прибыла на место в 17 часов 46 минут.

Одному человеку оказана помощь на месте. Двое пострадавших госпитализированы в реанимацию ожогового отделения Областной клинической больницы № 1, состояние оценивается как тяжелое, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще одна пострадавшая доставлена в Областную клиническую больницу № 2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас проходит комплексное обследование.

Также медики констатировали смерть одного пострадавшего.

Бригада скорой помощи продолжает дежурство на месте.

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# газ , чрезвычайное происшествие

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