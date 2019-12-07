В многоквартирном жилом доме в Тюмени произошел хлопок газа

фото управления МЧС по Тюменской области фото управления МЧС по Тюменской области

В квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в Тюмени произошел хлопок газа. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 17 часов 40 минут 7 декабря.

По сообщению управления МЧС России по Тюменской области, в 17 часов 55 минут пожар на площади 8 кв. метров был локализован. Спустя пять минут ликвидировано открытое горение. Полностью пожар был ликвидирован в 18 часов 3 минуты. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Пострадали два жильца квартиры и два газовщика, из них один человек – газовщик – погиб.

К тушению пожара привлекались 35 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС - 25 человек и 7 единиц техники.