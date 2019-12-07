Александр Моор взял на личный контроль инцидент с хлопком газа в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с возгоранием газа в одной из квартир в четырехэтажном жилом доме в Тюмени взял на личный контроль губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома в Тюмени на ул. Павла Шарова, 10а поступило на пульт МЧС в 17 часов 40 минут 7 декабря.

В момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из-за хлопка газовоздушной смеси началось горение, разрушено остекление квартиры, повреждена входная дверь, также повреждены окна в подъезде на трех этажах. Проведя разведку, сотрудники МЧС установили, что идет горение в квартире на площади 8 кв. м.

По сообщению управления МЧС России по Тюменской области, в 17 часов 55 минут пожар на площади 8 кв. м был локализован. Спустя пять минут ликвидировано открытое горение. Полностью пожар был ликвидирован в 18 часов 3 минуты. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Пострадали два жильца квартиры и два газовщика, из них один человек – газовщик – погиб.

К тушению пожара привлекались 35 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС - 25 человек и семь единиц техники.