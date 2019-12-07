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Специалисты "Газпром межрегионгаз Север" выясняют обстоятельства хлопка газа в жилом доме в Тюмени

Происшествия, 20:36 07 декабря 2019

фото управления МЧС по Тюменской области

Специалисты ООО "Газпром межрегионгаз Север" занимаются осмотром места происшествия и выяснением обстоятельств в четырехэтажном жилом доме в Тюмени, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщили в компании.

"Все возможные версии принимаются и отрабатываются", - уточнили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Север".

Вызов на ул. Шарова, 10а поступил в 17 часов 39 минут. В результате хлопка газовоздушной смеси на первом этаже четырехэтажного жилого дома пострадали четыре человека, из них один погиб. Пожар удалось ликвидировать в 18 часов 3 минуты. Среди пострадавших - два жильца дома и два газовщика, один из которых погиб.

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# газ , Газпром межрегионгаз Север , хлопок , чрезвычайное происшествие

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