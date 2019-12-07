Один человек погиб во время хлопка газа в доме на улице Павла Шарова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один человек погиб во время хлопка бытового газа в доме на ул. Павла Шарова в Тюмени в 17 часов 40 минут 7 декабря.

Как установлено, погибший - сотрудник газовой службы.

Советник генерального директора по связям с общественностью ООО "Газпром межрегион Север" Галина Сирота: "В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства. Более подробно пока сказать ничего не можем".

Во время хлопка газа пострадали два жильца и один сотрудник газовой службы, они находятся в больнице.

Жильцы эвакуированы, в дом их не пустят до тех пор, пока не закончатся следственные действия. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственного управления СК РФ.

Анжела Лебедева