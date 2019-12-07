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Жителям дома, где произошел хлопок газа, предложили разместиться в гостинице

Происшествия, 21:20 07 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям тюменского дома на ул. Павла Шарова ,10а до завершения всех работ предложили переселиться в гостиницу "Колос".

Всего в списках 11 человек, на данную минуту одна тюменка приняла решение временно разместиться в этой гостинице, рассказала руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

"На месте инцидента находятся представители городского департамента по безопасности жизнедеятельности. Информация о возможности размещения в "Колосе" доведена до жителей дома. Пока одна жительница согласилась временно разместиться там. При необходимости жителям будет предоставлен транспорт для перевозки вещей. Алгоритм действий у нас отработан", - пояснила она.

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