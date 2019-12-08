Компания ТДСК восстановит поврежденные фасады и контур дома, где произошел хлопок газа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Составлен план работ на поврежденном при хлопке газа доме в Тюмени

Компания ТДСК восстановит поврежденные фасады, подъезд и внутренний тепловой контур многоквартирного дома на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени, где 7 декабря произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом рассказал заместитель генерального директора ТДСК Дмитрий Антипов.

"Дом сдан в эксплуатацию, юридически мы, как застройщик, не несем ответственность, но это наш дом, и своих клиентов мы не бросим: восстановим поврежденные фасады, подъезд и контур. Пока нас в дом не пускают, работает Следственный комитет, после выяснения всех причин, начнем все работы", - пояснил он.

Напомним, что жильцы эвакуированы, в дом их не пустят до тех пор, пока проводятся следственные действия. Сейчас территория дома охраняется сотрудниками УМВД. По последним данным в доме находились 16 человек, большая часть из них - у родственников.

Ситуация находится под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.