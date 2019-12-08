Составлен план работ на поврежденном при хлопке газа доме в Тюмени

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

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Восстановление жизнеобеспечения населения жилого дома по ул. Павла Шарова,10а, где произошел хлопок газа 7 декабря, рассмотрели во время выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени 8 декабря.

Как рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина, были приняты следующие решения: до 12 декабря АО "Газпром газораспределение Север" должен обеспечить восстановление газоснабжения многоквартирного дома, до 9 декабря, "УК Дуэт" совместно с АО "Тюменская домостроительная компания" нужно организовать обследование строительных конструкций дома на предмет соблюдения требований безопасности и представить заключение в КЧС.

Также этим организациям до 10 декабря необходимо обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома, и предоставить план восстановления общего имущества дома. УМВД России по Тюмени обеспечить охрану общественного порядка на территории прилегающей к дому.

Также административному департаменту Тюмени необходимо организовать информирование жильцов о возможности получения социальных выплат из средств бюджета города. Ситуация находится под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.