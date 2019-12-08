Названа предварительная причина хлопка газа в жилом доме Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Специалисты "Газпром межрегионгаз Север" назвали предварительную причину хлопка газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени. Инцидент произошел 7 декабря.

Как сообщает пресс-служба компании, сторонняя организация, проводя бурение, повредила газопровод среднего давления рядом с жилым домом по ул. Павла Шарова 10 а в Тюмени. По негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома.

Прибывшая по заявке бригада аварийно-спасательной службы АО "Газпром газораспределение Север" пыталась устранить аварию и предотвратить трагедию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого слесарь аварийно-спасательной бригады погиб на месте. Второй сотрудник - мастер АСС, несмотря на полученные травмы, оказал помощь в эвакуации пенсионеров - жителей данной квартиры.

АО "Газпром газораспределение Север" окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника. Пострадавшие жильцы дома и сотрудник компании остаются в больницах города.