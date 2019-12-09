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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при хлопке газа в Тюмени

Общество, 13:15 09 декабря 2019

tokb.ru | Фото: tokb.ru

Состояние одного из пострадавших при хлопке газа в доме на ул. Павла Шарова, 10а в Тюмени оценивается как крайне тяжелое, сообщил заведующий ожоговым отделением Александр Поляков.

В настоящее время пациент находится на искусственной вентиляции легких. У пациента диагностированы ожоги около 80% и термоингаляционная травма. У второго пациента - поверхностные ожоги около 10%, однако и его состояние тоже требует интенсивной терапии. Оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации ожогового отделения Областной клинической больницы № 1.

Третья пациентка - в удовлетворительном состоянии, она продолжает получать необходимое лечение, у нее сотрясение головного мозга. По прогнозам врачей Областной клинической больницы № 2 в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке.

Напомним, в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома в Тюмени вечером 7 декабря произошел хлопок газа. В результате происшествия один сотрудник газовой службы погиб.

Предварительной причиной происшествия специалисты "Газпром межрегионгаз Север" назвали проникновение газа в квартиру и подъезд жилого дома по негазовым коммуникациям. Бригада аварийно-спасательной службы компании пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси.

администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Николай Ступников

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# Александр Поляков , хлопок газа

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