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Александр Моор: пострадавшие при хлопке газа получат материальную помощь

Губернатор, 14:08 16 декабря 2019

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Семье тюменца, погибшего при хлопке газа в доме на улице Павла Шарова, будет оказана материальная помощь. Выплату также получат люди, пострадавшие в результате этой трагедии. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram

"7 декабря в Тюмени произошла трагедия: погиб специалист газовой службы. У 25-летнего Сергея остались жена и дети. Понимаю, что утешить семью ничего не сможет, но мы можем оказать ей хоть какую-то помощь. Подписал распоряжение о выплате денежной компенсации жене Сергея и еще троим пострадавшим", - написал он.

Напомним, что ситуация с выяснением причин, восстановлением жилого дома и оказанием помощи жильцам находится под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.

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# Александр Моор

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