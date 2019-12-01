Детская Лига дзюдо Тюменской области стартует 22 декабря

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Проект "Детская Лига дзюдо Тюменской области" стартует в Тюмени 22 декабря, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

"Детская Лига дзюдо Тюменской области" проходит среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. В этот раз командный турнир расширил свои границы, разделив борьбу на три группы: первая – юноши 2006-2007 г.р. Тюменской области, вторая – мальчики 2008-2009 г.р. Тюменской области и третья – юноши 2006-2007 г.р., представляющие команды федерального округа – "Уральский дивизион".

Первый этап начнется 22 декабря. Заявки поступили от 43 команд из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Более 450 ребят будут бороться в формате "стенка на стенку" на протяжении шести этапов и финала.

Начало соревнований в 11 часов.