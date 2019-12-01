  • 26 декабря 201926.12.2019четверг
  • USD61,7164
    EUR68,4065
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер северо-восточный

Сургутские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка

Происшествия, 08:21 26 декабря 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Обстоятельства гибели девочки 2006 года рождения выясняют следователи сургутского городского отдела управления СК России по Югре, сообщает ведомство.

Погибшего ребенка обнаружили спасатели во время тушения пожара в одном из жилых домов с печным отоплением по ул. Угловая в ПСК № 41 "Рябинка" в Сургуте. Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гибель детей на пожаре , следственный комитет , Сургут

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:21 26.12.2019Сургутские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка
14:58 25.12.2019Водитель Ford Focus погиб в ДТП у драмтеатра в Тюмени
14:25 25.12.2019Ликвидация пожара в лечебно-исправительном учреждении в Тюмени продолжается
14:03 25.12.2019Подозреваемую в убийстве ребенка тюменку признали невменяемой