Сургутские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Обстоятельства гибели девочки 2006 года рождения выясняют следователи сургутского городского отдела управления СК России по Югре, сообщает ведомство.

Погибшего ребенка обнаружили спасатели во время тушения пожара в одном из жилых домов с печным отоплением по ул. Угловая в ПСК № 41 "Рябинка" в Сургуте. Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.