Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с наступающим Новым годом

| Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru | Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru

С наступающим Новым годом поздравил жителей Тюменской области губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, юбилейный для Тюменской области 2019 год войдет в историю открытием более 20 новых производств, в том числе в первом индустриальном парке "Боровский". В 2019 году успешно завершен масштабный проект по строительству Тюменской кольцевой автодороги, а в Тобольске приступили к пусконаладочным работам на промышленном гиганте "ЗапСибНефтехиме" и строительству пассажирского аэропорта. Принял своих первых пациентов многофункциональный госпиталь "Мать и дитя". В разных муниципалитетах открылись новые современные школы и детские сады, среди которых и первый яслеград в областной столице. Это лишь небольшая часть достижений жителей Тюменской земли, из которых и складывается история побед и свершений всего региона.

У каждого в памяти останутся и важные семейные события. Для кого-то год запомнится созданием семьи, а для кого-то рождением детей и внуков. А это счастье в уходящем году пришло в более чем 19 тыс. тюменских семей. Кто-то дождался первых шагов своего малыша, а кто-то добился успеха в учебе, профессии, творчестве, спорте. Кто-то переехал в новый дом или квартиру или побывал в путешествии своей мечты. Кто-то получил самый лучший урожай на своих дачных участках или в полях региона. Все эти и другие не менее значимые события уже вошли в семейные архивы и летопись Тюменской области.

"Впереди встреча нового, 2020 года. Время новых надежд и планов. Именно в будущем году впервые в Тюменской области мы приступим к выплате регионального материнского капитала семьям, где появится первенец. Начнется строительство новых школ и детских садов. Со всей страной отпразднуем 75-летие Великой Победы. Впереди и другие события, проекты и открытия. Вместе мы добьемся успехов и покорим новые вершины.

Дорогие земляки! Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше радостных и счастливых моментов. Пусть исполнятся все ваши желания и самые заветные мечты. Пусть любовью и радостью будут согреты ваши сердца, а в душе всегда царит гармония. Здоровья, счастья и всего самого доброго вам! С Новым годом!", - сказал Адександр Моор.