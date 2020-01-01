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Автоинспекторы региона в усиленном режиме патрулируют дороги

Общество, 09:54 01 января 2020

zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

В усиленном режиме будут обеспечивать безопасность дорожного движения на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах сотрудники ГИБДД Тюменской области в праздничные дни, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В рождественские каникулы 2019 года в регионе был зафиксирован всплеск дорожной аварийности, тогда за первую декаду января произошло 68 ДТП, в которых погибли 12 и ранены 104 человека. При этом семь происшествий спровоцировали пьяные водители, три – лишенные права управления транспортом за нетрезвое вождение, 20 аварий произошло из-за нарушения правил проезда перекрестков, восемь – из-за выезда на встречную полосу, 12 – по причине превышения скоростного режима.

С учетом этих причин предприняты дополнительные меры безопасности в рождественские праздники 2020 года. На федеральных автодорогах будет усилен контроль за соблюдением скоростного режима, нарушений, связанных с опасным выездом на встречную полосу и управлением транспортом в нетрезвом состоянии.

Для оказания помощи муниципальным подразделениям ГИБДД специализированный взвод полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области выедет в Тобольск, Омутинский, Ялуторовский, Ишимский и другие районы.

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# ГИБДД Тюменской области

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