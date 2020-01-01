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За переводы по номеру телефона с банков начнут брать комиссию

Экономика, 17:21 01 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП) начнет Банк России с 1 января . Они будут, в зависимости от суммы клиентской операции, перечислять ЦБ как ее оператору от пяти копеек до трех рублей, сообщает РИА "Новости".

СБП запустили в конце января 2019 года, и в настоящее время в ней насчитывается более 30 участников. С ее помощью россияне имеют возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя, а также платить за товары и услуги с использованием QR-кода.

По мнению участников системы, введение тарифов со стороны Центробанка существенного влияния на их бизнес не окажет, так как об этом решении было заранее известно и расходы учтены в корпоративном бюджете. Платежное поведение клиентов, в свою очередь, будет изменяться по мере того, как новые игроки станут взимать комиссии за выполнение операций в рамках этой системы.

Согласно последним данным Национальной системы платежных карт (НСПК), расчетно-клирингового центра СБП, количество пользователей СБП превысило отметку 1,3 млн. В общей сложности с момента запуска системы было совершено более 5,5 млн операций на сумму более 48 млрд рублей.

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