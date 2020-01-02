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Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Общество, 16:02 02 января 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя. Большая часть оригинального актерского состава вернется, а также будет добавлено несколько сюжетных линий, пишет РИА Новости.

Ожидается, что одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца-злодея.

Также стало известно, что фильм положит начало сериалу, сюжет которого сосредоточится на Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".

Не исключено также, что сценаристом выступит британская писательница Джоан Роулинг.

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