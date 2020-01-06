Установлены личности погибших в ДТП на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Погибшие в ДТП на 266 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе утром 6 января являются жителями Тюменской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водитель и пассажир грузовика Isuzu, столкнувшегося с пассажирским автобусом, это 43-летний житель села Армизонского и 33-летний житель Тюмени. По предварительным сведениям, водитель автобуса не убедился в безопасности маневра при совершении разворота на автодороге и допустил столкновение. В автобусе в момент ДТП находились 30 пассажиров и два водителя, семь пассажиров получили различные повреждения.

(видео ТРК "Тобольское время")

Автоинспекторы выяснили, что автобус совершал заказную перевозку пассажиров из Худжанта (Таджикистан) в Сургут. В наличии имеется лицензия на осуществление международных перевозок, полис ОСАГО, технический осмотр пройден, автобус оснащен ремнями безопасности. Тахограф в автобусе имеется, но он не работал. Сотрудники ГИБДД привлекли водителя автобуса к административной ответственности за нарушение правил использования тахографа.

Госавтоинспекция региона усилит контроль за иностранными перевозчиками, осуществляющими перевозки пассажиров по заказу.