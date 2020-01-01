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Волейболисты "Тюмени" готовятся к матчу с уральским клубом

Спорт, 08:58 10 января 2020

волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Первые матчи чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А" в 2020 году клубу "Тюмень" предстоит провести на выезде. 18 и 19 января подопечные Сергея Шульги в Екатеринбурге сыграют с местным "Локомотивом-Изумрудом", сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

"Приступили к работе после праздников с самыми позитивными эмоциями. Повидались с родными, близкими. Так что настроение хорошее", - рассказал блокирующий команды Илья Пархомчук.

По словам игрока, "Локомотив-Изумруд" всегда был непростым оппонентом. Так что тюменцы готовятся максимально серьезно.

""Тюмени" третий тур подряд предстоит провести в Екатеринбурге. Это должно нам помочь. Все-таки уже привыкли к залу", - заключил он.

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# волейбол , высшая лига А , чемпионат России

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