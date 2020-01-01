Женщина с коляской попала под колеса на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Женщина, переходившая дорогу с коляской, попала под колеса автомобиля Renault в Тюмени 9 января. В момент ДТП светофор на регулируемом пешеходном переходе не работал, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 16 часов 35 минут на ул. 50 лет Октября, 70. Женщина 1984 года рождения переходила дорогу по регулируемому переходу с коляской, в которой находился ребенок. Оба получили легкие травмы, отметили в ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства этого происшествия выясняются.

В 18 часов 15 минут на ул. Широтная, 32, корп. 3 автомобиль Chevrolet сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате этого ДТП ребенок получил травмы.

Николай Ступников