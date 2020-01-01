Александр Моор подчеркнул важность качественной работы тюменских СМИ

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Благодарственные письма вручил журналистам, пресс-секретарям и сотрудникам издательств, добившимся в 2019 году профессионального успеха на всероссийском и международном уровне, губернатор Тюменской области Александр Моор. Встреча прошла в Большом зале правительства в День российской печати 13 января.

Глава региона поблагодарил собравшихся за честность и открытость, принципиальность, любознательность, умение отстаивать свою точку зрения, оптимизм и верность профессии.

"Все рейтинги показывают, что у наших земляков наибольшим доверием и популярностью пользуются в первую очередь региональные СМИ. Но эта популярность налагает и высокую ответственность, а без ответственности за каждое сказанное и написанное слово сегодня журналист не состоится. Доверие заработать сложно, но легко его потерять", - отметил Александр Моор.

Открытый обмен мнениями и информацией позволяет сконцентрировать общественный интеллект на решении трудных задач, а также позволяет гражданам чувствовать себя частью одного целого, поэтому проблема развития медиа является проблемой не только медийного сообщества, считает глава региона.

"Журналисты, искажающие реальность, дезориентируют людей, а в период кризисных ситуаций это приводит к серьезным последствиям. Наше общество переживает период становления независимых СМИ, государство гарантирует свободу массовой информации, редакции ведут свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности. На мой взгляд, сегодня отрасль мечется между двумя полюсами: те, кто регулярно теряют связь с реальной повесткой и дают читателям исключительно благостную картинку, и те, кто готовы эксплуатировать любую тему, пугать людей заголовками ради хорошего трафика", - выразил мнение Александр Моор.

Он уверен, что отрасль нуждается в профессиональных стандартах. СМИ обязаны работать в повестке, волнующей большинство простых людей, но при этом любая информация, выходящая в средствах массовой информации, должна иметь подтверждение из нескольких источников. Данные из соцсетей не могут считаться надежными, если нет подтверждения из иных источников. Исключение составляют только официальные верифицированные страницы. Цитата, взятая с неизвестного аккаунта, мало чем отличается от слухов.

"Почти у каждого теперь есть смартфон, каждый может создать свой паблик в соцсетях, телеграм-канал, и, чем дальше, тем больше у граждан будет выбор источников информации. В мире высокой конкуренции решающим преимуществом становится доверие - то, что и создается строгим исполнением журналистских стандартов. На будущее тюменских СМИ я смотрю с оптимизмом и уверен, что профессиональное сообщество найдет ответы на все современные вызовы, тем более что у молодого поколения журналистов есть замечательные наставники и учителя", - рассказал Александр Моор.

Победы региональных СМИ на международных и всероссийских конкурсах - еще одно подтверждение их уровня. Губернатор напомнил, что серия публикаций о земляках принесла золотую медаль конкурса "Патриот России" газете "Тюменские известия", еженедельная аналитическая программа "Картина недели" телеканала "Тюменское время" стала победителем главного российского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", а лучшей публицистической программой шестого Всероссийского фестиваля "Человек и вера" названа программа телекомпании "Регион-Тюмень". Информационное агентство "Тюменская линия" принесло в копилку области золотой и серебряный сертификаты международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие", а также победу в 25 Всероссийском конкурсе "Экономическое возрождение России".

Александр Моор выразил уверенность в том, что и в наступившем году тюменских СМИ ждут новые победы и интересные проекты, и пожелал им оставаться такими же интересными и актуальными. Журналисты выразили губернатору признательность за комфортное взаимодействие и за то внимание и поддержку, которые правительство области уделяет средствам массовой информации.

Во время мероприятия прошла XI церемония награждения победителей областного конкурса "СМИ против коррупции". Прокурор Тюменской области Владислав Московских отметил, что между прокуратурой и журналистским сообществом сложились конструктивные отношения. Как итог - более 27 тыс. материалов в федеральных, региональных и муниципальных СМИ о работе надзорного ведомства в 2019 году. Свыше 1,5 тыс. материалов в региональных изданиях были посвящены борьбе с коррупцией.

"Одна из мер по профилактике коррупции – это формирование с помощью СМИ нетерпимости в обществе к коррупционному поведению. Свой вклад в это вносит и областной конкурс "Средства массовой информации против коррупции", который в регионе проводится уже 11 лет", - отметил прокурор области и вручил призы победителям.

Дарья Казакова