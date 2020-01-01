Тюменцы приняли участие в семинаре школьных лесничеств

| Фото: Федеральное агентство лесного хозяйства | Фото: Федеральное агентство лесного хозяйства

Познавательная смена для ребят из школьных лесничеств Тюменской области и Тюмени прошла с 4 по 9 января на базе оздоровительно-образовательного центра санаторного типа "Энергетик". Новые знания и навыки ребята получали на различных занятиях и мастер-классах, сообщает Федеральное агентство лесного хозяйства.

Ребята исследовали снег и его чистоту в различных местах лагеря, изучали снежинки под лупой, учились согреваться в условиях зимнего похода, узнали, как зимуют растения и животные, наблюдали красоту природы через фотообъектив и учились фиксировать ее.