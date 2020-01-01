Квартирник "The Beatles Forever" откроется в тюменском "Современнике"

| Фото: www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Квартирник "The Beatles Forever" откроется в танцевально-развлекательном зале ЦКиИ "Современник" (Олимпийская, 9, вход со стороны Сквера депутатов) 16 января в 19 часов, сообщают организаторы.

"Группа Битлз – часть людей и это неоспоримый факт. Многие получили музыкальное воспитание именно на музыке "Битлов". Мы приглашаем принять участие в квартирнике, посвященному всемирному дню "Битлз", в рамках которого вспомним творчество известной группы. Все присутствующие станут участниками большого музыкального интерактива", - рассказали организаторы квартирника.

Вход свободный.