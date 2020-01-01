Тюменцы научат томичей строить этностойбище

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная общественная организация коренных малочисленных народов "КЕДР" отправится в Томск, где помогут коллегам в реализации собственного проекта создания энтографического центра по типу тюменского "Увас мир хот" (Дом северных людей) вблизи Тюмени.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала председатель ТООО КМН "КЕДР" Ирина Малых. Она пояснила: в 2019 году Томская региональная общественная организация Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области "Колта-Куп" выиграла президентский грант на создание этноцентра. Руководитель Ассоциации Тамара Усатова обратилась к тюменским коллегам с просьбой, чтобы команда "КЕДРа" приехала в Томск и помогла в создании стойбища по типу "Увас мир хот" (Дом северных людей). Опыт тюменцев презентовали на всероссийском заседании координационного совета Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.

На встрече тюменцы поделились методиками и личным опытом реализации проекта. "КЕДР" осенью 2019 года выиграл президентский грант на обустройство этностойбища "Увас мир хот". Это одна из возможных эффективных форм финансовой поддержки, утверждает Ирина Малых.

"Многие говорят, что нет денег. У нас их тоже нет, и мы ищем. Осенью 2019 года выиграли президентский грант - больше миллиона рублей. Мы приобрели обласа, изготовили глиняные печки, в которых выпекаем хлеб. Сделали убранство гостевого дома, где сегодня принимаем делегации. Частично купили мебель. Пошили два комплекта национальной одежды для студентов. Все это делали наши мастера - заказывали у коренных ямальцев, включая студентов, тем самым обеспечивая их заработком", - рассказала она.

По условиям Фонда президентских грантов, до августа 2020 года этностойбище "Дом северных людей" должен принять около 2 тыс. гостей. К 15 января 2020 года "КЕДР" провел экскурсии и показал ямальские традиции более 1,5 тыс. посетителей.

"Идем с ускорением. Экскурсии востребованы. Думаю, обязательства гранта мы выполним досрочно и превышая требования. Наши коллеги должны понимать, что эта работа требует большой документационной работы, в том числе со школами", - подчеркнула Ирина Малых.

Она дополнила, что в конце 2019 года после проверки комиссии эксперты Тюменского государственного университета подтвердили: экскурсии соответствуют филологическим, педагогическим, краеведческим, экологическим программам.

Ирина Ромашкина