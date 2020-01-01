"Увас мир хот" показал, как сделать стойбище

| Фото: ТООО КМН "КЕДР" | Фото: ТООО КМН "КЕДР"

"Увас мир хот" (Дом северных людей) стал эталоном создания этностойбища Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Опыт тюменцев презентовали на всероссийском заседании координационного совета Ассоциации КМНСС и ДВ РФ в этнографическом центре "Увас мир хот" под Тюменью.

Как рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель ТООО КМН "КЕДР" Ирина Малых, в Ассоциацию входит около 27 субъектов России: Якутия, Камчатка, Сахалин, Кемеровская область, Алтай и другие. Тюменцы рекомендовали гостям создавать этностойбища в регионах на базе общественных организаций и привлекать к работе представителей коренных малочисленных народов страны.

Поделились опытом и методиками в сфере регионального этнотуризма коллеги из Ямальского и Шурышкарского районов Ямала.

"Мы больше говорили не о том, как поставить чум. Мы рассказывали о своих методиках. Многие говорят, что нет денег. У нас их тоже нет, и мы ищем. Осенью 2019 года выиграли президентский грант - больше миллиона рублей. Мы приобрели облас, изготовили глиняные печки, в которых выпекаем хлеб. Сделали убранство гостевого дома, где сегодня принимаем делегации. Частично купили мебель. Пошили два комплекта национальной одежды для студентов. Все это делали наши мастера - заказывали у коренных ямальцев, включая студентов, тем самым обеспечивая их заработком", - пояснила Ирина Малых.

По условиям Фонда президентских грантов, до августа 2020 года этностойбище "Дом северных людей" должен принять около 2 тыс. гостей. К 15 января 2020 года "КЕДР" провел экскурсии и показал ямальские традиции более 1,5 тыс. посетителей.

"Идем с ускорением. Экскурсии востребованы. Думаю, обязательства гранта мы выполним досрочно и превышая требования. Мы ведем журналы посещений. За это большое спасибо Тюменскому археологическому музею, который я возглавляла пять лет. Вся методическая работа, написание экскурсий, привлечение посетителей мы ведем согласно требованиям, которые есть в музейном деле. Наши коллеги должны понимать, что эта работа требует большой документационной работы, в том числе со школами", - подчеркнула Ирина Малых.

Недавно в этноцентр приезжали эксперты из Тюменского государственного университета. Специалисты подтвердили, что экскурсии соответствуют филологическим, педагогическим, краеведческим, экологическим программам.

По словам Ирины Малых, в 2019 году Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области "Колта-Куп" выиграла грант на создание этноцентра. Руководитель Ассоциации Тамара Усатова обратилась к тюменским коллегам с просьбой, чтобы команда "КЕДРа" приехала в Томск и помогла в создании стойбища по типу "Увас мир хот" (Дом северных людей).

Кроме того, на встрече для гостей Ирина Малых и вице-президент Ассоциации Владимир Климов провели интерактивную программу, экскурсию по этноцентру, традиционный обряд на святом месте, поделились опытом работы в сфере этнотуризма. Не обошлось без традиционных северных угощений. Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Новым годом.

Ирина Ромашкина