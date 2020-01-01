Сотрудники АО "Газпром энергосбыт Тюмень" подарили незрячим людям специальную бытовую технику

| Фото: пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Бытовая техника с голосовым сопровождением — такой новогодний подарок от АО "Газпром энергосбыт Тюмень" получили члены нескольких отделений Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых" (ВОС) в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, сообщает пресс-служба компании.

Ежедневно слабовидящие люди и люди с полным отсутствием зрения преодолевают множество трудностей в быту — им сложно адаптироваться в обществе, организовывать свой досуг, решать повседневные вопросы. Энергетики, не первый год осуществляющие финансовую поддержку Общества слепых, ставят перед собой задачу облегчить их жизнь, сделать ее более комфортной.

На данный момент Тюменское отделение ВОС объединяет более 2 тыс. 600 жителей юга Тюменской области, имеющих проблемы со зрением, но по подсчетам специалистов фактически данная цифра больше вдвое. В основном это пожилые люди, но есть и молодежь. Например, Борису Халину 30 лет. Он потерял зрение из-за сахарного диабета, но не лишился оптимизма и вкуса к жизни. Молодой человек ведет активную деятельность по привлечению в ряды Общества новых членов, работает с молодежным движением. В прошлом году он прошел специальное обучение в Москве и уже готов приступить к написанию проектов на получение денежных грантов на реализацию уставной деятельности ВОС. Чтобы ежедневное приготовление пищи Борису не доставляло дискомфорта, ему подарили микроволновую печь с голосовым управлением.

По словам председателя организации Галины Тунгусовой, безвозмездная работа активистов — волонтеров, спортсменов, артистов, руководителей клубов по интересам — приносит хорошие плоды: с каждым днем о деятельности Общества слепых узнает все большее количество людей с ограниченными возможностями здоровья. Задача-максимум — охватить всех.