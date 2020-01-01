Рынок труда в Тюменской области: вакансии есть во всех отраслях

| Фото: администрация города Ишима во "ВКонтакте" | Фото: администрация города Ишима во "ВКонтакте"

Пять вакансий приходится на безработного в Тюменской области. Таковы данные на 1 января 2020 года, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

На регистрационном учете в качестве безработных состоит 4 тыс. 301 человек, в качестве соискателя - 5 тыс. 190 человек.

В областном банке вакансий центра занятости 21 тыс. 829 позиций. Из них 7 тыс. 426 — в сфере строительства, 2 тыс. 678 — по направлению "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", 1 тыс. 761 - "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", 1 тыс. 308 - "Обрабатывающие производства", 1 тыс. 172 - в образовании и 1 тыс. — в здравоохранении и социальных услугах.

Как выяснил "Вслух.ру", больше всего вакансий для сварщиков-операторов, водителей автотранспорта, охранников , монтажников технологических трубопроводов, электрогазосварщиков.

Самые высокие зарплаты предлагают следующим специалистам: монтажник технологических трубопроводов (в среднем 59 тыс. 417 руб.), изолировщик на термоизоляции (46 тыс. 875 руб.), монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (48 тыс. 333 руб.), машинист экскаватора (47 тыс. 112 руб.), мастер строительных и монтажных работ (45 тыс. 944 руб.), электросварщик ручной сварки (40 тыс. 879 руб.), риелтор (41 тыс. 991 руб.), начальник радиостанции (40 тыс. руб.), следователь (39 250 руб.).