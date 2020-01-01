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В ямальской больнице объявили карантин по гриппу

Общество, 11:41 20 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В центральной городской больнице Ноябрьска объявили карантин по гриппу и ОРВИ. Ситуацию по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в муниципальном образовании оценивают как неэпидемическую. При этом в городе выявлено четыре случая лабораторно подтвержденного гриппа, сообщает ИА "Север-пресс".

В больницах вводится масочный режим и ограничение посещения стационара посетителями. Медики усилили профилактические мероприятия — это режим дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха.

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# грипп , карантин , Ямал

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