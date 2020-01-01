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Белых мишек СУЭНКО отправят в берлогу

Общество, 10:45 22 января 2020

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Белых медведей СУЭНКО отправят в "берлогу" с 27 января. Световые конструкции были установлены в Тюмени и Тобольске в начале декабря 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, медведи заняли первое место в Топ-5 событий года в Тюменской области в номинации "Арт-объект года" по данным рейтингового агентства "Сибирь".

Напомним, жители региона придумали для них имена. Маму-медведицу в Тюмени назвали Матильда Потаповна, медвежат – Умка, Пломбир и Топтыжка. В Тобольске медведице дали имя Шишка, а медвежат нарекли - Морошка, Тучка и Сонька.

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"Сейчас для медведей подготовлена "берлога", в которой они пробудут до следующей зимы, чтобы обязательно вернуться. Вместе с мишками до следующей зимы будут убраны и светящиеся арки - "Порталы желаний". В этом году они исполняли желания в 13 населенных пунктах Тюменской и Курганской областях. Всего было установлено 45 конструкций из 97 святящихся арок", - рассказали в СУЭНКО.

Компания продолжит развивать арт-проект "Про.Свет", в рамках которого устанавливает праздничные световые конструкции на территориях присутствия.

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# белые медведи , СУЭНКО

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