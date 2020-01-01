Губернатор Тюменской области поздравил студентов с праздником

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

С Днем российского студенчества поздравил жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня в Тюменской области учатся более 90 тысяч студентов. Замечательно, что среди них немало тех, кто "горит" идеями, выступает с инициативами и ведет активную общественную работу. Мы гордимся нашей молодежью, завоевавшей медали на всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, победившей в престижных чемпионатах", - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что ведется планомерная работа по созданию для молодых людей достойных условий для занятий учебой, наукой, спортом и творчеством. Он пожелал будущим специалистам разных сфер выбрать достойные ориентиры и направить свою энергию, интеллектуальный потенциал на достижение поставленных целей.